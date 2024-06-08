Büyükçekmece'de dün bulunan cesedin kimliği belli oldu | Video
Büyükçekmece Mimarsinan'da dün balıkçılar tarafından bulunan halıya bağlanarak ağırlıkla denize atılan kadın cesediyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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