Video Yaşam Büyükçekmece'de dün bulunan cesedin kimliği belli oldu | Video
Büyükçekmece'de dün bulunan cesedin kimliği belli oldu | Video

Büyükçekmece'de dün bulunan cesedin kimliği belli oldu | Video

08.06.2024 | 13:52

Büyükçekmece Mimarsinan'da dün balıkçılar tarafından bulunan halıya bağlanarak ağırlıkla denize atılan kadın cesediyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.

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Olay, dün Büyükçekmece Mimarsinan sahilinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, halıya bağlanan ve ağırlıkla denize atılan kadın cesedinin Avcılar'da yaşayan 24 yaşındaki öğrenci Sedef Güler'e ait olduğu ortaya çıktı. 4 gündür kayıp olduğu öne sürülen genç kadın için ailesi, sosyal medyada kayıp ilanları yayınladığı öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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