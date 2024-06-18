Çaldıran’da silahlı kavga: 3 yaralı | Video 18.06.2024 | 13:47 Van’ın Çaldıran ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre kavga, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan ve silahların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, yapılan müdahalenin ardından Van'daki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.