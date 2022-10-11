Video Yaşam Caminin yardım kutusuna göz diken kalpazanlar gözaltına alındı | Video
Caminin yardım kutusuna göz diken kalpazanlar gözaltına alındı | Video

Caminin yardım kutusuna göz diken kalpazanlar gözaltına alındı | Video

11.10.2022 | 13:13

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Caminin yardım kutusuna göz diken kalpazanlar gözaltına alındı | Video 01:15
Caminin yardım kutusuna göz diken kalpazanlar gözaltına alındı | Video 11.10.2022 | 13:13
Taksici, Azerbaycanlı şarkıcıya dehşeti yaşattı | Video 00:32
Taksici, Azerbaycanlı şarkıcıya dehşeti yaşattı | Video 11.10.2022 | 13:00
Selanik-İzmir feribot seferleri başladı, ilk yolcular İzmir’e geldi | Video 03:58
Selanik-İzmir feribot seferleri başladı, ilk yolcular İzmir’e geldi | Video 11.10.2022 | 12:18
Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu motosikletle piste çıktı! O anlar sosyal medyada gündem oldu | Video 00:51
Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu motosikletle piste çıktı! O anlar sosyal medyada gündem oldu | Video 11.10.2022 | 12:34
Metrodaki bıçaklı saldırgana 11 yıl 2 ay hapis cezası | Video 00:37
Metrodaki bıçaklı saldırgana 11 yıl 2 ay hapis cezası | Video 11.10.2022 | 12:18
Çantasıyla çevredekilere saldırmıştı; bipolar bozukluk tespit edildi | Video 03:34
Çantasıyla çevredekilere saldırmıştı; bipolar bozukluk tespit edildi | Video 11.10.2022 | 12:07
DEAŞ’ın para transferi teknik takiple ortaya çıktı | Video 01:39
DEAŞ’ın para transferi teknik takiple ortaya çıktı | Video 11.10.2022 | 12:08
Kayseri’de bir evde 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:36
Kayseri’de bir evde 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 11.10.2022 | 12:05
Kayseri’de antik döneme ait Tevrat ele geçirildi | Video 01:07
Kayseri’de antik döneme ait Tevrat ele geçirildi | Video 11.10.2022 | 12:04
Dev uyuşturucu operasyonu: Türkiye’ye gönderilen kumaş toplarının içinden 1,5 tonu aşkın uyuşturucu çıktı | Video 02:03
Dev uyuşturucu operasyonu: Türkiye'ye gönderilen kumaş toplarının içinden 1,5 tonu aşkın uyuşturucu çıktı | Video 11.10.2022 | 12:02
Yengesine merdivende pusu kurup kurşun yağdıran sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi | Video 08:08
Yengesine merdivende pusu kurup kurşun yağdıran sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi | Video 11.10.2022 | 11:07
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 11 Ekim 2022 Salı atv izle! | Video 09:24
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 11 Ekim 2022 Salı atv izle! | Video 11.10.2022 | 10:40
Husumetlisi dehşeti yaşattı... Şehrin ortasında defalarca bıçakladı | Video 00:36
Husumetlisi dehşeti yaşattı... Şehrin ortasında defalarca bıçakladı | Video 11.10.2022 | 11:09
Yol kenarındaki mezar bir mahalleyi ikiye böldü, muhtar şehir efsanesi dedi | Video 07:22
Yol kenarındaki mezar bir mahalleyi ikiye böldü, muhtar "şehir efsanesi" dedi | Video 11.10.2022 | 11:03
Düğün salonlarında davetlileri gözüne kestiren çocuk hırsızlar, aynı yöntemle yine iş başında | Video 00:42
Düğün salonlarında davetlileri gözüne kestiren çocuk hırsızlar, aynı yöntemle yine iş başında | Video 11.10.2022 | 11:03
Son Dakika: Müge Anlı canlı yayınında minik Meryem’in annesinden korkunç itiraf! Kızımın ölümünün sebebi sevgilim! | Video 12:57
Son Dakika: Müge Anlı canlı yayınında minik Meryem'in annesinden korkunç itiraf! "Kızımın ölümünün sebebi sevgilim!" | Video 11.10.2022 | 10:44
Küçük Meryem’in annesinden Müge Anlı canlı yayınında kan donduran itiraf! Kızımı, sevgilim öldürdü! | Video 10:10
Küçük Meryem'in annesinden Müge Anlı canlı yayınında kan donduran itiraf! "Kızımı, sevgilim öldürdü!" | Video 11.10.2022 | 10:28
Arnavutköy’de La Casa De Papel maskeli hırsızlar mahalleye dadandı | Video 06:11
Arnavutköy’de La Casa De Papel maskeli hırsızlar mahalleye dadandı | Video 11.10.2022 | 09:20
Sis denizi görenleri adeta mest ettİ | Video 03:04
Sis denizi görenleri adeta mest ettİ | Video 11.10.2022 | 10:07
Kaza sonrasında kaçmak istedi, esnaftan dayak yedi! O anlar kamerada | Video 01:03
Kaza sonrasında kaçmak istedi, esnaftan dayak yedi! O anlar kamerada | Video 11.10.2022 | 10:00

Ankara’da sahte paraları AVM’ler, seyyar satıcılar, mahalle esnafı, camilerin yardım kutuları ya da hayvan pazarları gibi halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde piyasaya süren kalpazanlar bu sefer sert kayaya çarptı. Toplam 27 vatandaşı mağdur eden kalpazanlar, mali polisin düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Parada Sahtecilik suçuna yönelik yapılan çalışmalarda şüphelilerin sahte paraları AVM, seyyar satıcılar, mahalle esnafı, camilerin yardım kutuları ya da hayvan pazarları gibi halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde piyasaya sürdüklerine dair yapılan tespitler üzerine; 6 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde yapılan operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında; 11 cami görevlisi, 8 seyyar satıcı, 3 çoban ve 5 çeşitli iş yeri çalışanı toplam 27 vatandaşı mağdur ettikleri tespit edildi. 490 adet 100 TL olmak üzere 490 bin sahte Türk Lirası, 97 adet 100 USD olmak üzere 9700 Sahte Amerikan Doları ele geçirildi.

Mali polisin yaptığı çalışmalarda; piyasaya sahte para süren çetenin özellikle İstanbul ve Antalya'dan temin ettikleri sahte Türk Lirası ve Amerikan Dolarlarını Ankara'ya getirerek dağıttıkları ortaya çıktı. Çete üyelerinin sahte paraları AVM'lerde bulunan mağazalara, seyyar satıcılara mahalle esnaflarına, camilerin yardım kutularına, kurbanlık satışı yapılan hayvan pazarlarında vatandaşlara vererek alışveriş yaptıkları belirlendi. 50'lik ve 100'lük sahte Amerikan Dolarlarını özellikle AVM'lerde bulunan mağazalarda kıyafet alarak ya da benzinliklerde pompacılara vererek piyasaya sürdükleri, kuyumcularda bozdurmaya çalıştıkları tespit edildi.

KALPAZANLAR YARDIM KUTULARINA GÖZ DİKTİ

Şehrin farklı noktalarında bulunan camiilerde Cuma namazlarında kendilerini namaz kılmış gibi göstererek camiilere girmeden çıkışta bulunan yardım toplama kutularına sahte 100 TL atarak para üstü 80-90 TL aldıkları görüldü. Özellikle Kurban Bayramı süresince hayvan pazarlarını dolaşarak kurbanlık koyun satın aldıkları ve bu hayvanları nakte çevirmek için kasaplara sattıkları ortaya çıktı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANMAK İÇİN MASKE

Paraların kontrol edilmesi riskine karşı destelerin başına ve sonuna birer adet gerçek para koyarak sahte paralara gerçek izlenimi verdikleri, yüksek küpürlü sahte para ile cüzi miktarda alışveriş yapıp para üstü olarak gerçek para aldıkları belirlendi. Ayrıca, sahte para verdikleri işyerlerinde güvenlik kameralarına yakalanmamak için tıbbi maske kullanarak yüzlerini gizlemeye çalıştıkları ve sahte paraların anlaşılmaması için alışverişleri özellikle akşam vakitlerinde, tenha yerlerde, kamerasız ortamlarda yaptıkları tespit edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA