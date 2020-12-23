Can Dündar’a MİT TIR’ları davasında 25 yıl 30 ay hapis cezası | Video
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MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle hakkında verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında 27 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmedildi. Mahkeme ayrıca Dündar hakkında tutuklama kararının çıkarılmasına da karar verirken, verilen ceza da herhangi bir indirime gidilmedi.