Çatıdaki kumarhaneye suçüstü! Rulet partisinde yakalandılar | Video

Kağıthane’de “Rulet” partisine polis baskın yaptı. Lüks kumarhanene çevrilen adresin çatı katında 14 kişi gözaltına alındı. Rulet masası ele geçirildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan ve yasa dışı kumar oynatılan bir adrese operasyon düzenledi. Lüks kumarhanene çevrilen adresin çatı katında 14 kişi gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda bir rulet ve bir rulet masası, para yerine kullanılan 538 adet renkli pul ve dört deste oyun kartı ele geçirildi. O anlar polis kameralarına yansıdı. Adreste yasa dışı kumar oynadıkları belirlenen dokuz kişiye 12 bin 24 lira idari para cezası kesildi. Dört iş yeri çalışanı hakkında "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan ötürü yasal işlem başlatıldı.