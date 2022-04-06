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OTOMATİK OYNAT
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“Çay Evi” süsüyle sahte içki satışı yaparken suçüstü yakalandı | Video 06.04.2022 | 10:23
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Süratli sürücü 1 motokurye ile 6 araca çarptı: 1 ağır yaralı | Video 06.04.2022 | 09:21
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı 06.04.2022 | 08:46
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Kocaeli güne yoğun sisle başladı | Video 06.04.2022 | 09:07
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Elektrik direğine sıkışan ineği AFAD ekipleri kurtardı | Video 05.04.2022 | 20:49
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İstanbul’da “Çay Evi” olarak faaliyet yürütülen bir iş yerinde sahte içki satışı yapıldığı saptandı. Adrese baskın yapıldı. Sekiz şişe sahte bandrollü sahte içki ve üç litre sahte içki imalatında kullanılan etil alkol ele geçirildi. İş yeri sahibi gözaltına alındı.