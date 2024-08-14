Çekmeköy-Şile Otoyolu'nda hafriyat kamyonu alev alev yandı | Video
Çekmeköy-Şile Otoyolu'nda seyir halindeki bir hafriyat kamyonu, motor kısmından çıkan yangın nedeniyle alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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