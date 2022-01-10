Video Yaşam Cemaat namazda, hırsız iş başında | Video
Cemaat namazda, hırsız iş başında | Video

Cemaat namazda, hırsız iş başında | Video

10.01.2022 | 13:53

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Batman'da, camiye namaz kılmak için giden vatandaş, ayakkabısından oldu. Hırsız, gözüne kestirdiği ayakkabıyı alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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