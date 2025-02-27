Video Yaşam Çöpten aldığı kartonla depoyu ateşe verdi | Video
Çöpten aldığı kartonla depoyu ateşe verdi | Video

Çöpten aldığı kartonla depoyu ateşe verdi | Video

27.02.2025 | 12:18

Antalya'nın Serik ilçesinde kimliği belirsiz bir şüpheli, çöp konteynerinden aldığı kartonu ateşe vererek plastik kasaları tutuşturdu ve iş yerini kundakladı. Kundaklama anı, çevredeki bir iş yeri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yangın sonucunda plastik kasalar zarar görürken, sebzeler telef oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 23.35 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Toptancı Hali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ö.'ye ait ardiye deposunun önüne gelen şüpheli, çöp konteynerinden aldığı kartonu çakmakla ateşe verdi. Ardından kartonu plastik kasaların arasına atarak bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra geri dönen şahıs, alevlerin yükseldiğini fark edince olay yerinden hızla ayrıldı.

YANGINDA İŞ YERİ DEPOSU ZARAR GÖRDÜ
Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ancak iş yerinde bulunan plastik kasalar kullanılamaz hale gelirken, depodaki sebzeler de zarar gördü.

"ALEVLERİ GÖRÜNCE TIRIMI ÇEKTİM. NASIL OLDU ANLAMADIK"
Olay sırasında bölgedeki tır şoförlerinden Seyfettin Mandacı, yangını fark eder etmez iş yeri sahiplerini aradıklarını belirterek, "Ben buraya tırımı yanaştırdım. Birdenbire alevler yükseldi. Hemen iş yeri sahiplerini aradık. Alevleri görünce tırımı ve diğer araçları zarar görmemesi için çektik. Yangın çöp konteynerinin yanından başladı, nasıl oldu anlamadık" dedi.

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR
Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının plastik kasaları ateşe vermesi, ardından bölgeden uzaklaşması, daha sonra geri dönerek yangını kontrol etmesi ve alevleri görünce kaçması anbean kaydedildi. Şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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