Çorum'da silahla vurulan şahıs yaralandı | Video
Çorum'da bir şahıs, arkadaşları ile evine gittiği husumetlisini silahla vurarak yaraladı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.Y. hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri Ö.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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