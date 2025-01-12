Video Yaşam Çukur dizisinin çekildiği kahvehane işletmecisi tarafından vurulan Ercan Çali'nin cenaze namazı kılındı | Video
Çukur dizisinin çekildiği kahvehane işletmecisi tarafından vurulan Ercan Çali'nin cenaze namazı kılındı | Video

Çukur dizisinin çekildiği kahvehane işletmecisi tarafından vurulan Ercan Çali'nin cenaze namazı kılındı | Video

12.01.2025 | 15:04

Fatih'te çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin işletmeci tarafından vurulan seyyar satıcı Ercan Çali son yolcuğuna uğurlandı.

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Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde Çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin işletmeciliğini 44 yaşındaki T.S.K. aynı sokakta tespih satan seyyar satıcı Ercan Çali (34) arasında tartışma çıkmış, çıkan tartışmada, T.S.K, elindeki silahla Çali'yi vurarak ölümüne neden olmuştu.

"ÇOCUK SİLAHI ELİNDEN ALDIKTAN SONRA DİĞERLERİ GELİP BIÇAKLARLA VURUYOR"
Olay yerinde hayatını kaybeden Çali için bugün, Balat Yusuf Secaattin Ambari Camii'inde cenaze töreni düzenledi. Vurulan şahsın yeğeni olduğunu belirten Servet isimli vatandaş "Silah ve bıçaklarla gencecik bir çocuğa saldırıp öldürüyorlar. Orada çukuru simgeleyen tesbih satıyor diye yapıyorlar. 'Buradan gideceksin' diye oradan kovmaya çalıştılar. 5 kişi sabah çocuk tezgahını açarken saldırıyor. Silahla sıkan bir bayan, çocuk silahı elinden aldıktan sonra diğerleri gelip bıçaklarla vuruyor. Çocuk yere düşünce silahla sıkıyorlar" şeklinde konuştu.

"ARALARINDA ÇIKAN TARTIŞMA SONUCU GENCECİK BİR ÇOCUK GİTTİ"
Cenazede konuşan Ercan Çali'nin yakını İbrahim Anbarcı ise, "Ben evdeydim, olayı oğlum gelip söyledi. Ercan ile kız tartışıyorlar. Kız orada silah çekiyor. Ercan da sen git erkeklerle konuşalım diyor. Aralarında çıkan tartışma sonucu gencecik bir çocuk gitti. Yıllardan beri orada tezgahları var, komşular. Orası çukur dizisinin çekilen kahvehanesi. Yıllardan beri komşuluk yapan kişiye düşmanlık mı güdülür? Bu şekilde mi olması gerekiyordu yani? Yeğenimiz oluyor bizim. Sözle de ikaz edebilirdi, bu şekilde olmaması lazım. Abisine söyleyebilirdi" ifadelerini kullandı.

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