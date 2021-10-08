Dehşet anları kamerada! Husumetlisini böyle vurdu | Video

Bursa'da husumetlisi ile tartıştıktan sonra kaçmaya çalışan şahıs silahla sırtından vuruldu. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, Osmangazi'ye bağlı Panayır Mahallesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan R.D. (33) ile E.A. (23) tartışmaya başladı. Husumetlilerden E.A. kaçmaya çalıştı. R.D. belinden çıkardığı silahla tek el ateş ederek E.A.'yı sırtından vurdu. İsabet eden kurşunla yere düşen E.A. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis firari R.D.'yi arıyor.