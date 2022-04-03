Video Yaşam Deneme sürüşü bahanesiyle motosikleti çaldı | Video
Deneme sürüşü bahanesiyle motosikleti çaldı | Video

Deneme sürüşü bahanesiyle motosikleti çaldı | Video

03.04.2022 | 12:38

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Sultangazi'de motosikletini e-ticaret sitesi üzerinden satışa çıkaran Sezer Altaş, satış günü geldiğinde motosikletini satın almak için gelen kişi, deneme sürüşü bahanesiyle  motosikletle beraber kayıplara karıştı. Altaş, polise giderek şikayetçi oldu.

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Sultangazi'de mobilya işiyle uğraşan Sezer Altaş, motosikletini internet üzerinden satışa çıkardı. Kendisini Cengiz ismiyle tanıtan kişi, motosikleti almak için Altaş ile iletişime geçtikten sonra 3 gün boyunca mesajlaştı. Bu kişi dün, Sezer Altaş'tan konum isteyerek yanında abisi olarak tanıttığı bir kişiyle buluşma noktasına geldi. Şüpheli, motosiklete binerek incelemeye başladı. Motosiklete binen şüpheli deneme sürüşü bahanesiyle Sezer Altaş'ın yanından ayrıldı. Altaş, deneme sürüşü yaptığını düşündüğü için tepki vermedi. Motosikletle ayrılan kişinin gelmemesi üzerine şüphelenen Altaş, abisi olarak tanıttığı otomobilin içerisindeki kişinin yanına gitti. Altaş, otomobilin içerisindeki kişinin, "Ne kardeşi, ben korsan taksiciyim. Beni burada 5 dakika beklememi söyledi, ben de 5 dakikadır burada bekliyorum" şeklinde verdiği cevapla şaşkına döndü. Şüphelinin motosikletini çaldığını anlayan Sezer Altaş, durumu polis ekiplerine bildirdi ve ardından karakola giderek şikayetçi oldu.

"MOTOSİKLETİ TEST EDİYOR SANDIM"
Motosikleti çalınan Sezer Altaş, "E-ticaret sitesinde motosikletimi satmak istiyordum. Bana kendini Cengiz diye tanıtan kişiyle 3 gün konuştum. O da bana güven sağladı. Benden konum istedi. Ben de motosikletin olduğu yerin konumunu attım. Bana, 'Abimle geleceğim' dedi, tamam buyurun gelin dedim. Motosikletin olduğu yere geldiler. Yanıma gelince kiminle geldiğini sorduğumda abisiyle geldiğini söyledi. Otomobile baktığımızda içinde birinin olduğunu gördüğümüz için bize güven sağladı. Bana, 'Motosiklete binebilir miyim?' dedi, ben de tabi binebilirsin dedim. Geldikleri otomobil karşıda durduğu için ben de motosikletin anahtarını verdim ona. Motosikleti çalıştırdı. Bir ileri, bir geri gitmeye başladı. Ben de motosikleti test ediyor sandım. Sonra motosikleti aldı gitti" dedi.

"E-TİCARETTEN TANIŞTIĞINIZ İNSANLARA SAKIN GÜVENMEYİN"
Polisi aradıklarını ve şikayetçi olduklarını söyleyen Altaş, "Bize abisi olarak tanıttığı, otomobil içinde duran kişinin yanına gittik. Sen kimsin dedik ve kardeşini ara bakalım nerede kaldı, başına bir şey mi geldi diye. Bize, 'Ne kardeşi, ben korsan taksiciyim. Beni burada 5 dakika beklememi söyledi, ben de 5 dakikadır burada bekliyorum' dedi. Başkalarının canını yakmaması için bulunmasını istiyoruz. İnşallah bir an önce bulunur. Motosikletimin değeri 20 bin liraydı. E-ticaretten tanıştığınız insanlara sakın güvenmeyin. Biz güvendik, mağdur olduk" diye konuştu.

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