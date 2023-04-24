Video Yaşam Denizli'de dehşete düşüren görüntü! Deveye yaklaşan çocuk canından oluyordu | Video
Denizli'de dehşete düşüren görüntü! Deveye yaklaşan çocuk canından oluyordu | Video

Denizli'de dehşete düşüren görüntü! Deveye yaklaşan çocuk canından oluyordu | Video

24.04.2023 | 12:47

Denizli’de bulunan hayvanat bahçesinde, yasak olmasına rağmen deveye fazla yaklaşan çocuk, az daha canından oluyordu. Boynunu ve başını ısıran deve tarafından havaya kaldırılan çocuk babasının dikkati sayesinde hayvanın ağzından kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Denizli'de bulunan bir hayvanat bahçesine 2 gün önce meydana gelen olayda; ailesi ile birlikte gezmeye giden 10 yaşlarındaki çocuk büyük bir tehlike atlattı. Çeşitli hayvanları ziyaret ettikten sonra devenin yanına giden çocuk, burada hayatının unutulmaz anlarından birini yaşadı. Yasak olmasına rağmen develere fazla yaklaşan çocuk, devenin anide başından ve boyun kısmından ısırması sonucu ayakları yerden kesilerek havaya kalktı. Bir anlık şok geçiren aile, havaya yükselmeye devam eden çocuğu devenin ağzından almayı başardı. Acılar içinde kalarak ağlamaya başlayan çocuk, şok geçirdiği yerde ailesi tarafından sakinleştirildi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, devenin çocuğu ısırıp havaya kaldırması ve ailenin devenin ağzından çocuğu alması kameralara yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Denizli’de dehşete düşüren görüntü! Deveye yaklaşan çocuk canından oluyordu | Video 00:28
Denizli'de dehşete düşüren görüntü! Deveye yaklaşan çocuk canından oluyordu | Video 24.04.2023 | 12:47
Yolun karışına geçen aileye otomobilin çarptığı anlar kamerada | Video 00:33
Yolun karışına geçen aileye otomobilin çarptığı anlar kamerada | Video 24.04.2023 | 12:47
Yavru köpeklere beton atık suyu katliamı | Video 03:25
Yavru köpeklere beton atık suyu katliamı | Video 24.04.2023 | 12:47
Süpermarketi böyle soydu… Aynı mahallede yakaladılar 00:59
Süpermarketi böyle soydu… Aynı mahallede yakaladılar 24.04.2023 | 11:36
Beş tür uyuşturucu maddeyle yakaladılar 00:36
Beş tür uyuşturucu maddeyle yakaladılar 24.04.2023 | 11:36
Petrol istasyonundan 600 bin liralık soygun kamerada | Video 02:58
Petrol istasyonundan 600 bin liralık soygun kamerada | Video 24.04.2023 | 11:03
Uzman doktordan kolon kanseri uyarısı Erken tanı çok önemli | Video 02:23
Uzman doktordan kolon kanseri uyarısı "Erken tanı çok önemli" | Video 24.04.2023 | 11:03
Uyuşturucu, genç kızı bu hale getirdi | Video 01:40
Uyuşturucu, genç kızı bu hale getirdi | Video 24.04.2023 | 10:59
Nemrut Krater Dağı’nda 5 metrelik kar tünelleri böyle görüntülendi | Video 06:16
Nemrut Krater Dağı’nda 5 metrelik kar tünelleri böyle görüntülendi | Video 24.04.2023 | 10:34
Limni Gölü’nde turizm sezonu Ramazan Bayramı tatili ile açıldı | Video 06:50
Limni Gölü'nde turizm sezonu Ramazan Bayramı tatili ile açıldı | Video 24.04.2023 | 10:34
Adıyaman’da birçok arkadaşını kaybeden depremzede: Yerin dibine giriyoruz sandık | Video 03:59
Adıyaman’da birçok arkadaşını kaybeden depremzede: "Yerin dibine giriyoruz sandık" | Video 24.04.2023 | 10:06
Akdeniz’de hortum çıktı | Video 01:14
Akdeniz'de hortum çıktı | Video 24.04.2023 | 09:57
Yanan motosiklete tehlikeli müdahale kamerada | Video 01:02
Yanan motosiklete tehlikeli müdahale kamerada | Video 24.04.2023 | 09:53
Van Gölü’nde sular çekilince mikrobiyalitlerin tamamı ortaya çıktı | Video 04:41
Van Gölü'nde sular çekilince mikrobiyalitlerin tamamı ortaya çıktı | Video 24.04.2023 | 09:53
Sürülerin Süphan Dağı’na yolculuğu başladı | Video 03:52
Sürülerin Süphan Dağı’na yolculuğu başladı | Video 24.04.2023 | 09:53
Kuzuların annelerine kavuşma anları böyle görüntülendi | Video 04:48
Kuzuların annelerine kavuşma anları böyle görüntülendi | Video 24.04.2023 | 09:26
Kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video 01:43
Kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video 24.04.2023 | 09:26
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku böyle görüntülendi | Video 03:39
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku böyle görüntülendi | Video 24.04.2023 | 09:14
Kadınların saç baş yolduran kavgasında bıçaklanan polis memuru yaralandı | Video 01:51
Kadınların saç baş yolduran kavgasında bıçaklanan polis memuru yaralandı | Video 24.04.2023 | 08:47
İzmir’de 1 kişinin öldüğü kahvehane baskınının yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 01:55
İzmir’de 1 kişinin öldüğü kahvehane baskınının yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 24.04.2023 | 08:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA