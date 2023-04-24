Denizli'de dehşete düşüren görüntü! Deveye yaklaşan çocuk canından oluyordu | Video
Denizli’de bulunan hayvanat bahçesinde, yasak olmasına rağmen deveye fazla yaklaşan çocuk, az daha canından oluyordu. Boynunu ve başını ısıran deve tarafından havaya kaldırılan çocuk babasının dikkati sayesinde hayvanın ağzından kurtarıldı.
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