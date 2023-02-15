Deprem enkazlarındaki mucize kurtuluşların ilk şahitleri "İlk 4 gün neredeyse hiç uyumadık" 15.02.2023 | 10:43 Depremin vurduğu Hatay'da günün 24 saati nöbet tutan acil sağlık hizmetleri personeli, tehlikelere ve soğuk havaya rağmen görevlerini fedakarca yürütüyor. Acının merkezinde zamana karşı yarış veren mucize kurtuluşların ilk şahitlerinden kimisi, "Onları hastaneye ulaştırırken çok dikkatli davranıyoruz. Onlara bir şey olacak diye ödümüz kopuyor. Hasta 'ah' dese bizim kaburgalarımız batıyor" derken kimisi ise "İlk 4 günde neredeyse hiç uyumadık"dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Koray TAŞDEMİR-Muhammed UZUN-Ertuğrul YAN/SABAH



Mucize kurtuluşların ilk şahitleri olan 112'de görev yapan paramedik ve ambulans şoförleri yaşadıklarını anlattı. Ambulans şoförü Selcan Şahin: "Pazartesi günü buradaydık. İlk olarak 96. saatte kurtarılan 10 yaşında bir kız çocuğumuz vardı. Maalesef sol kol ampüteyle hayatta kalabildi. Sonrasında 135. saatte 8 yaşında bir kız çocuğumuz onun uzuv kaybı yoktu. Hayati fonksiyonları bulguları yerindeydi" dedi.

Enkazda bir annenin de doğum yaptığını sözlerine ekleyen Şahin, "Sahra Hastanesinde doğumumuzu gerçekleştirdik. İkisinin de de sağlıklı olması güzeldi. Bebeğinin adını doğum yaptıran hemşirenin ismini koydu: Yasmin. Gözlerindeki o pırıltıyı, ışıltıyı anlatamam. Enkazdan çıkan depremzedelere bir şey olacak diye ödümüz kopuyor. Kendimizi düşünmüyoruz, araba kasise girip hasta ah dediği zaman sanki benim kaburgalarım batıyor" dedi.





ENKAZ ALTINDA SU İÇİP YEMEK YEMİŞLER



Burdur 112'de gelen ve depremin ilk gününden beri Hatay'da görev yapan paramedik Fevzi Bakal, "Enkaz altındaki kardeşlerimiz için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. 130. saatte Buse diye bir arkadaşımızı çıkarttık. Nasıl olduğunu ve enkaz altında neler yaptığını sorduğumda gece su içtiğini, yemek yediğini söyledi. Genel durumu gayet iyiydi. Onun arkasından babası Recep Amca'yı çıkardık. Onun da genel durumu gayet iyiydi. Recep amcayla da epey bir sohbet ettik. O da aynı şekilde karnı tok olduğunu ve su içtiğini söyledi" dedi.



Hakan Eryiğit Burdur UMKE aracılığıyla Hatay'a geldiklerini ve ilk günden itibaren sahada olduklarını söyledi: "4 gün sonra ayakkabılarımı çıkarıp çoraplarımı değiştirebildim. İlk 4 günde neredeyse hiç uyumadık diyebilirim sürekli alanda ve sürekli enkazdaydık. Bir vatandaşımız için bir fazla müdahale ne yapabiliriz diye arkadaşlarımızla sürekli mücadelesini verdik"