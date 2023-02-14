Depremde hasar gören ve çökme tehlikesi geçiren Altınkaya apartmanı yıkılıyor | Video 14.02.2023 | 10:29 Diyarbakır'da çökme tehlikesi olan 9 katlı Altınkaya apartmanının yıkımına başlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6'lık depremlerden etkilenen 10 ilden biri olan Diyarbakır'da 7 apartman enkaz haline geldi. Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi 337. Sokakta Ninova Park AVM yanında bulunan ve çökme tehlikesi olan 9 katlı Altınkaya apartmanı güvenlik güçleri tarafından alınan önlem ve çağrı sonrası boşaltıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ ekipleri tarafından acilen yıkılma kararı çıkan apartman gece saatleri itibariyle yıkılmaya başlandı. Emniyet şeridi ile yollar trafiğe kapanarak başlanan yıkım sonrası enkaz temizleme çalışmaları yapılacak.