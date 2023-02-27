Depremde Hatay'da hayatını kaybeden üsteğmen memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı | Video
Depremde Hatay’da yıkılan Rönesans Rezidans’da hayatını kaybeden Üsteğmen Miraç İlhan memleketi Giresun’da son yolculuğuna uğurlandı. Törene babası Yahya İlhan, oğlunun Üsteğmen parkesi ile törene katılırken, İlhan'ın kardeşi Okan İlhan'ın da üsteğmen olduğu öğrenildi.
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