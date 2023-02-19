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Depremden yaralı kurtulanlar o anları anlattı

Depremden yaralı kurtulanlar o anları anlattı "Her yer yerle bir oldu, biz de öyle olduk" | Video

19.02.2023 | 08:38

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden yaralı olarak kurtulan yaralılar o anları anlattı. Deprem anında pencereden çıkarak kaçan Zeynep Aslan “Her yer yerle bir oldu, biz de öyle olduk. Hangi mahalle bizim bilmiyoruz, tanıyamıyoruz” dedi.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde binlerce konut çökerken, yine binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Deprem bölgelerinden yaralı kurtulan bazı yaralılar ise Elazığ'daki hastanelere getirilerek tedavi altına alındı. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralılar, o anları anlattı.

"HER YER YERLE BİR OLDU, BİZ DE ÖYLE OLDUK"
Şiddetli bir sarsıntı olunca korkuyla paniklediklerini dile getiren Zeynep Aslan, "Ne yapacağımızı bilemedik. Ben pencereden aşağı inmeye çalışırken o an düştüm. Bacağım kırıldı. Hareket edemedim. Yukarında parçalar düşmeye başladı. O sırada ailem beni götürdü. Hastane süreci oldu. Malatya çok yoğun olduğu için Elazığ'a geldik. Elazığ'da ameliyat oldum. Teyzem ve kuzenlerim olmak üzere hayatını kaybedenler oldu. Elazığ depreminde de biz hissetmiştik ama bu kadar şiddetli değildi. Bu çok başkaydı. Çok korktuk. Malatya şuan çok kötü durumda yaşadığımız şehir değil. Hangi mahalle bizim bilmiyoruz, tanıyamıyoruz. Her yer yerle bir oldu, biz de öyle olduk. Allah herkese yardım etsin. İnşallah toparlarız" dedi.

"ÖLENLERİN HEPSİ BİZİM CANIMIZ, CİĞERİMİZ VE ARKADAŞLARIMIZ"
Yaralı Hasan Cağdaş ise "Gece saat 4 gibiydi. Bizim ev taş duvardı. Sağa sola savruldu. Ben sakattım. Elektrikler aynı anda kesildi ve biz yolu şaşırdık. Dışarı çıktık. Yukarında taşlar ve beton geliyordu. Komşuları telefonla aradık ama şarjlar bitti. Kapıda buz vardı. Kaçarken düştüm. Bacağım 3 yerden kırıldı. Allah devletimizi milletimizi var etsin. O ölenlerin hepsi bizim canımız, ciğerimiz ve arkadaşlarımız" diye konuştu.

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