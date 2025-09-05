Video Yaşam Dikkat çekmemek için şık giyinip, şapka ve gözlük takan hırsızlık şüphelisi 3 kadın yakalandı | Video
Dikkat çekmemek için şık giyinip, şapka ve gözlük takan hırsızlık şüphelisi 3 kadın yakalandı | Video

Dikkat çekmemek için şık giyinip, şapka ve gözlük takan hırsızlık şüphelisi 3 kadın yakalandı | Video

05.09.2025 | 16:24

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde girdikleri daireden para ve altın çalan 4 kadından 3’ü yakalandı. Sık sık araç değiştiren kadınların tanınmamak için şık kıyafetler giyip, şapka ve gözlük taktıkları belirlendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Çerkezköy'de geçen günlerde bir sitedeki daireye kapı kilidini düşürme yöntemiyle giren hırsızlar, evden 1 adet 24 ayar altın zincir, 50 gramlık külçe altın, 20 gramlık külçe altın, 10 gramlık külçe altın, 3 adet 5 gramlık külçe altın, 18 gram altın, 55 bin TL nakit para çaldı. Ev sahibinin şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık şüphelisi 4 kadının şık elbiseler giyip, şapka ve gözlük takarak kendilerine modern görünüm verdiği ve taksi, minibüs, halk otobüsü ve metrobüse binip izlerini kaybettirdiğini belirledi.

YAKALANDILAR

Takibe alınan şüphelilerin, Çerkezköy'e gelip ardından taksi ile İstanbul'un Silivri ilçesine gittiği, buradan da Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine geldiğini belirledi. Düzenlenen operasyonla şüphelilerden 3'ü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde 1 İngiliz anahtarı, 1 maymuncuk diye tabir edilen anahtar kalıbı, 3 lehim teli, dil düşürmede kullanılan plastik aparat ile kendilerini gizlemek için uzun boy kadın kıyafetleri ele geçirildi.

SUÇ KAYITLARI KABARIK

Çerkezköy'e getirilen şüphelilerden Filiz T.'nin (40) 40 evden hırsızlık suç kaydı ve 15 firar dosyası, Meryem Ç.'nin (29) 51 evden hırsızlık ve 35 firar dosyası, Döne D.'nin (42) 30 yıl 10 kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Döne D.'nin yeni doğum yapması nedeniyle cezasında 1 yıl 6 ay erteleme aldığı tespit edildi. Döne D., hakkındaki başka bir dosya nedeniyle İstanbul Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüpheli Filiz T. ile Meryem Ç., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında diğer şüphelinin yakalanaması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dikkat çekmemek için şık giyinip, şapka ve gözlük takan hırsızlık şüphelisi 3 kadın yakalandı | Video 00:45
Dikkat çekmemek için şık giyinip, şapka ve gözlük takan hırsızlık şüphelisi 3 kadın yakalandı | Video 05.09.2025 | 16:24
Korkunç olay kamerada: Ağabeyini darp edeni art arda bıçakladı! | Video 01:38
Korkunç olay kamerada: Ağabeyini darp edeni art arda bıçakladı! | Video 05.09.2025 | 16:23
Malatya’da destan yazıldı! İşte tamamlanan köy evleri ve binalar | Video 00:43
Malatya’da destan yazıldı! İşte tamamlanan köy evleri ve binalar | Video 05.09.2025 | 16:11
Bursa’da balkondan düşen 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı | Video 00:57
Bursa'da balkondan düşen 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı | Video 05.09.2025 | 15:24
Nefes kesen takip: Polis 4,5 milyon TL dolandırılmaya çalışılan 3 farklı kişiyi kameralar sayesinde böyle kurtardı | Video 02:38
Nefes kesen takip: Polis 4,5 milyon TL dolandırılmaya çalışılan 3 farklı kişiyi kameralar sayesinde böyle kurtardı | Video 05.09.2025 | 14:37
Çekmeköy’de boğazından bıçaklanarak öldürülen Savcı Ercan Kayhan son yolculuğuna uğurlandı | Video 04:40
Çekmeköy'de boğazından bıçaklanarak öldürülen Savcı Ercan Kayhan son yolculuğuna uğurlandı | Video 05.09.2025 | 13:37
Esenyurt’ta dronla tespit edilen uyuşturucu ticaretine suçüstü: 7 gözaltı | Video 01:18
Esenyurt'ta dronla tespit edilen uyuşturucu ticaretine suçüstü: 7 gözaltı | Video 05.09.2025 | 13:36
Ayrılığı hazmedemedi, kendisini terk eden eski sevgilisinin evine böyle saldırdı! | Video 06:45
Ayrılığı hazmedemedi, kendisini terk eden eski sevgilisinin evine böyle saldırdı! | Video 05.09.2025 | 12:11
SON DAKİKA: Balıkesir Sındırgı’da 4.1 büyüklüğünde deprem | Video 00:39
SON DAKİKA: Balıkesir Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde deprem | Video 05.09.2025 | 11:13
Kepez’de kaçak silah operasyonu: 72 tabanca ele geçirildi | Video 01:05
Kepez’de kaçak silah operasyonu: 72 tabanca ele geçirildi | Video 05.09.2025 | 10:43
Niğde’deki fabrika yangını 10 saatlik çalışma ile söndürüldü | Video 07:40
Niğde'deki fabrika yangını 10 saatlik çalışma ile söndürüldü | Video 05.09.2025 | 10:03
Denizde bin 200 metre sürüklenen çocuk kurtarıldı! O anlar kamerada | Video 00:46
Denizde bin 200 metre sürüklenen çocuk kurtarıldı! O anlar kamerada | Video 05.09.2025 | 09:12
Erzincan’da şaşırtan olay: Civcivleri yiyen tilki değil kirpi çıktı | Video 02:09
Erzincan’da şaşırtan olay: Civcivleri yiyen tilki değil kirpi çıktı | Video 05.09.2025 | 08:51
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik o soru! 03:32
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL'lik o soru! 04.09.2025 | 23:16
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu o anlar! 02:06
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu o anlar! 04.09.2025 | 23:21
Vefat eden triatlon sporcusu Berkan Kobal’ın antrenman arkadaşı o anı anlattı: Üzerimden uçarak kaldırıma düştü | Video 06:48
Vefat eden triatlon sporcusu Berkan Kobal'ın antrenman arkadaşı o anı anlattı: "Üzerimden uçarak kaldırıma düştü" | Video 04.09.2025 | 16:18
Erzurum’da kahreden olay: Hayvan otlatırken üzerlerine yıldırım düşen baba-oğul öldü! | Video 01:27
Erzurum'da kahreden olay: Hayvan otlatırken üzerlerine yıldırım düşen baba-oğul öldü! | Video 04.09.2025 | 15:45
Ordu’da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü | Video 00:34
Ordu’da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü | Video 04.09.2025 | 14:57
Ümraniye’deki çekiçli saldırıyla ilgili 10 gözaltı: 3 şüpheli tutuklandı | Video 01:08
Ümraniye'deki çekiçli saldırıyla ilgili 10 gözaltı: 3 şüpheli tutuklandı | Video 04.09.2025 | 14:06
MSB, Halit Yukay’ın naaşının çıkartılmasına yönelik çalışmaların görüntülerini paylaştı | Video 01:30
MSB, Halit Yukay'ın naaşının çıkartılmasına yönelik çalışmaların görüntülerini paylaştı | Video 04.09.2025 | 12:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY