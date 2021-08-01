Video Yaşam Diyarbakır’da sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralı | Video

Diyarbakır’da sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralı | Video

Diyarbakır’da sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralı | Video
01.08.2021 | 16:54

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Diyarbakır’da iddiaya göre günü birlik ev kiraya verenler sokak ortasında kurşun yağdırdı 1 kişi yaralandı.

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Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis Semti Akkoyunlu 2. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre günü birlik ev kiralama işi yapan şahıslar sokakta bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede sandalye ve silahların çekilmesiyle kavgaya dönüştü. Kavga esnasında patlayan silahın kurşunlarından biri V.K. isimli bir kişiye ve park halinde olan araca isabet etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzere olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken olayla ilgili geniş çapta inceleme yapılarak kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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