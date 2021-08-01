Diyarbakır’da sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:08
Diyarbakır’da sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralı | Video 01.08.2021 | 16:54
03:46
00:18
Batman'da polis karakoluna patlayıcı atılması kamerada | Video 01.08.2021 | 15:15
00:27
01:52
Boğulan genç kızın ardından bıraktıkları yürek burktu | Video 01.08.2021 | 14:47
02:00
Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın çıktı, müşteriler tahliye edildi | Video 01.08.2021 | 14:47
01:55
04:11
Tehlikeye aldırış etmeden yangına böyle müdahale ettiler | Video 01.08.2021 | 14:28
03:03
04:25
00:50
Batman’da akaryakıt istasyonunda hırsızlık anı kamaralara yansıdı | Video 01.08.2021 | 13:05
04:49
03:01
Yaylada metrelerce uzunlukta aşı kuyruğu | Video 01.08.2021 | 13:04
00:43
05:39
Selde kurtarılan Kader, o anları anlattı | Video 01.08.2021 | 11:35
05:46
Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu | Video 01.08.2021 | 11:35
01:45
Konya’daki aile katliamının görüntüleri ortaya çıktı | Video 01.08.2021 | 11:35
00:10
03:18
02:14
Ümraniye Belediyesi'nden Antalya'daki yangın bölgesine destek | Video 01.08.2021 | 10:52
Diyarbakır’da iddiaya göre günü birlik ev kiraya verenler sokak ortasında kurşun yağdırdı 1 kişi yaralandı.
Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis Semti Akkoyunlu 2. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre günü birlik ev kiralama işi yapan şahıslar sokakta bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede sandalye ve silahların çekilmesiyle kavgaya dönüştü. Kavga esnasında patlayan silahın kurşunlarından biri V.K. isimli bir kişiye ve park halinde olan araca isabet etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzere olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken olayla ilgili geniş çapta inceleme yapılarak kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.