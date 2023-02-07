Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 28 saat sonra iki kişi kurtarıldı | Video
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu 28 saat sonra 1 kadın ve 1 erkek yaralı olarak çıkarıldı.
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