Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 28 saat sonra iki kişi kurtarıldı | Video

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu 28 saat sonra 1 kadın ve 1 erkek yaralı olarak çıkarıldı.