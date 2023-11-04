Video Yaşam Drift atıp kaçarken polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücüye 30 bin 870 lira ceza | Video
Drift atıp kaçarken polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücüye 30 bin 870 lira ceza | Video

Drift atıp kaçarken polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücüye 30 bin 870 lira ceza | Video

04.11.2023 | 11:50

Burdur'da drift attıktan sonra 'dur' ihtarında bulunan polisten kaçarken kendisini takip eden ekip otomobiline çarpan A.A.Y. (16) kısa süreli kovalamaca sonrası kaza yapıp tarlaya girdi.

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Ehliyetsiz sürücüye, drift atmak, dur ihtarına uymamak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 30 bin 870 lira ceza kesildi. Burdur'da dün saat 23.00 sıralarında İstasyon Caddesi'nde otomobiliyle drift atan A.A.Y., Cumhuriyet Meydanı'ndaki polisin 'dur' ihtarına uymadı. Bir süre kaçan sürücü Eski Sanayi Sitesi'nde otomobilini park etti. Otomobilin yerini belirleyen polis aracını fark eden A.A.Y., kaçmaya çalıştı. Bu sırada polis aracına çarpan sürücü, otomobiliyle kaçmaya devam etti. Kısa süreli takipin ardından A.A.Y. Bağlar Mahallesi Dorumdede Caddesi'nde otomobilin hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki tarlaya girdi.Yakalanan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. A.A.Y.'ye, drift atmak, dur ihtarına uymamak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 30 bin 870 lira ceza kesildi. Otomobil otoparka çekildi.
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