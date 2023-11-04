Drift atıp kaçarken polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücüye 30 bin 870 lira ceza | Video
Burdur'da drift attıktan sonra 'dur' ihtarında bulunan polisten kaçarken kendisini takip eden ekip otomobiline çarpan A.A.Y. (16) kısa süreli kovalamaca sonrası kaza yapıp tarlaya girdi.
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