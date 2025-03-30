Drift pahalıya patladı | Video
Sivas'ın Suşehri ilçesinde drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye hem 52 bin 368 TL para cezası uygulandı hem ehliyetine 60 gün el konuldu hem de aracı trafikten men edildi.
Araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.
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