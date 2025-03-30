Drift pahalıya patladı | Video 30.03.2025 | 12:22 Sivas'ın Suşehri ilçesinde drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye hem 52 bin 368 TL para cezası uygulandı hem ehliyetine 60 gün el konuldu hem de aracı trafikten men edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sanayi Sitesi içerisinde güvenlik kameralarından bir sürücünün aracıyla drift attığını tespit etti. Çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye ilgili kanun çerçevesinde 52 bin 368 lira para cezası uygulanarak, ehliyetine 60 gün süreye el konuldu.Araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.