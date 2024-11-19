Düğün arabasına para için atladı, damattan dayağı yedi! O anlar kamerada | Video
Adana'da bir dilenci düğün aracının kaputuna atlayıp para istedi. Kaputtan inmeyen dilenci damat ve yakınları tarafından darp edildi.
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