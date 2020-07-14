Video Yaşam Dünyanın ilk dijital müzesinde 15 Temmuz yaşatılıyor | Video

Dünyanın ilk dijital müzesinde 15 Temmuz yaşatılıyor | Video

Dünyanın ilk dijital müzesinde 15 Temmuz yaşatılıyor | Video
14.07.2020 | 19:13

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’ni hain kalkışmanın yıl dönümünde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez ziyaret etti, demokrasi şehitleri anıldı.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in "İletişim toplumunun sosyal ve insani haklarını askıya alacak bir olaya karşı imtihanını gözler önüne sermesi açısından Dünya'da bir ilk olması ve milli şahitliğimizin bir nişanesi" olarak gördüğü, Türkiye'nin ilk 15 Temmuz konulu olma özelliğine sahip 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde il protokolü tarafından ziyaret edildi. Milletin iradesinin hainlere karşı geldiği demokrasi gecesinde verilen şehitleri anan protokol, o günü tekrar yaşatan müzeyi gezdi, incelemelerde bulundu.

Dünya'nın ilk dijital müzesi niteliği taşıyan 15 Temmuz Müzesi, içinde bulundurduğu yüzlerce telefon, tablet, televizyon, güvenlik kamerası monitörleriyle 15 Temmuz gecesine götürürken, eşsiz anlatımıyla ziyarete gelenlerin zihninde o geceyi tekrar canlandırma imkanı sunuyor. Müze, darbe girişiminin bir yansıması olarak tüm duvarları yeni nesil müzecilik bakış açısıyla teknolojik alt yapılarla hazırlandı. Düzensiz ve asimetrik bir perspektif ile ele alınarak "o gün" yaşanan atmosfer, mekânsal olarak yeniden üretildi. Darbe girişiminin tüm süreci; ışık ve ses yerleştirmeleri, tablet ve telefonlar, televizyon ve güvenlik kamerası monitörü üzerinden kronolojik olarak ziyaretçiler tarafından izlenebiliyor. Müzede, ziyaretçilere "tanıklık" hissini yaşatma amacıyla TRT'deki korsan bildiri yayını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, FaceTime konuşmasının yer aldığı video yerleştirmesi ile halkın selalar eşliğinde sokağa çıktığı anlar sanal gerçeklik teknolojisi aracılığıyla ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor. Müzenin dış cephesinde, 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlerin adının yazdığı bir anıt duvar bulunuyor.

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