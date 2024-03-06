Video Yaşam Dur ihtarına uymayan sürücü 6 otomobile çarptı: 1’i ağır 6 yaralı | Video
Dur ihtarına uymayan sürücü 6 otomobile çarptı: 1’i ağır 6 yaralı | Video

Dur ihtarına uymayan sürücü 6 otomobile çarptı: 1’i ağır 6 yaralı | Video

06.03.2024 | 16:28

Ankara’da trafik polislerinin dur ihtarına uymayan sürücü, 6 otomobile çarptı. Kaza sonucu biri ağır toplam 6 kişi yaralandı.

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Olay, Polatlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre trafik polislerinin yol kontrol uygulamasındaki dur ihtarına uymayan bir sürücü, süratlenerek kontrol noktasından kaçtı. 2 kilometre boyunca bu şekilde seyreden sürücünün, kontrolünü kaybettiği otomobili, 6 araca çarptıktan sonra devrilerek metrelerce sürüklendi. Kaza sonucu araç sürücüsü, otomobildeki diğer bir kişi ve diğer araçlarda bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye nakledilen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer 5 kişide herhangi bir ciddi durum olmadığı aktarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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