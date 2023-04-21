Düştüğü yerden kalkamayan obez kadın için ekipler seferber oldu | Video
Kocaeli’de evinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki obezite hastası kadın, gece düştüğü yerden kalkamadı. Gece olduğu için kimseyi rahatsız etmek istemeyen yaşlı kadın, yardım istemek için sabahı bekledi. Sabah olduğunda yakınlarına haber veren kadın, adrese gelen ekiplerce hastaneye kaldırıldı.
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