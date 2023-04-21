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Düştüğü yerden kalkamayan obez kadın için ekipler seferber oldu | Video

Düştüğü yerden kalkamayan obez kadın için ekipler seferber oldu | Video

21.04.2023 | 13:35

Kocaeli’de evinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki obezite hastası kadın, gece düştüğü yerden kalkamadı. Gece olduğu için kimseyi rahatsız etmek istemeyen yaşlı kadın, yardım istemek için sabahı bekledi. Sabah olduğunda yakınlarına haber veren kadın, adrese gelen ekiplerce hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Barbaros Mahallesi Adil Sekmen Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki obezite rahatsızlığı bulunan S.A., gece saat 3.00 sıralarında yalnız yaşadığı evinde düştü. Gece vakti olduğu kimseyi rahatsız etmek istemeyen S.A., sabah saatlerinde telefonuyla yakınlarına haber verdi. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, içeri girerek S.A.'nın sedyeye alınmasını sağladı. S.A.'nın hastaneye kaldırılması için obez ambulansı istendi. Ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla S.A., obez ambulansa alınıp Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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