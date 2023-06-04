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Düzce TEM Otoyolu savaş alanına döndü: 10 araç kazaya karıştı | Video

Düzce TEM Otoyolu savaş alanına döndü: 10 araç kazaya karıştı | Video

04.06.2023 | 13:36

Düzce TEM Otoyolu’nda yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda otobüs, tır ve 8 araç çarpıştı. Kaza sebebiyle 3 kişi yaralanırken TEM savaş alanına döndü.

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Kaza, TEM Otoyolu Gümüşova mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüler kaza yaptı. Bir otobüs ve bir tır olmak üzere toplam 10 araç kazaya karıştı. Kaza sebebiyle TEM savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, trafik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralana 3 kişiyi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle trafik, uzun süre tek şeritten verilirken araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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