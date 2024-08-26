Edirne'de kamyonet ile motosiklet çapıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kamyonet ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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