Video Yaşam Edirne'de nefes kesen göçmen operasyonu: 17 kaçak göçmen ve 1 FETÖ şüphelisi yakalandı | Video
Edirne'de nefes kesen göçmen operasyonu: 17 kaçak göçmen ve 1 FETÖ şüphelisi yakalandı | Video

Edirne'de nefes kesen göçmen operasyonu: 17 kaçak göçmen ve 1 FETÖ şüphelisi yakalandı | Video

17.11.2024 | 08:36

Edirne'de Emniyet Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi ekipleri koordinesinde, düzensiz göçmenlere yönelik huzur operasyonu düzenlendi.

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Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Emniyet Müdürlüğü ve Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi koordinesinde, kentin tarihi semti Kaleiçi'nde ve Çavuşbey Mahallesi'nde yabancı uyruklu şahıslara yönelik huzur operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon sonucu düzensiz kaçak göçmenler polis ekiplerinden kaçamadı. Yabancı uyruklu şahısların pasaport, kimlik ve ikamet izni evraklarının kontrollerinin yapıldığı uygulamada mobil göç aracında parmak izi sorgulaması da yapıldı.

Önceden belirlenen adresler arasında yer alan apart, pansiyon, otel ve metruk binalarda yapılan kontrollerde 16 düzensiz göçmen ile aranması olan FETÖ şüphelisi yakalandı.

Uygulamaya, Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da katıldı.

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