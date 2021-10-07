Video Yaşam Elazığ'da ayı saldırısına uğrayan Mustafa Keser yaşadığı dehşeti anlattı "Yalnız pençe vurmadı..."
Elazığ'da ayı saldırısına uğrayan Mustafa Keser yaşadığı dehşeti anlattı

Elazığ'da ayı saldırısına uğrayan Mustafa Keser yaşadığı dehşeti anlattı "Yalnız pençe vurmadı..."

07.10.2021 | 16:27

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Tunceli'de ayı saldırısı sonucu yaralanan askeri helikopterle kaldırıldığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Mustafa Keser (59) yaşadığı korku dolu anları anlattı. Keser, "Yere yatırıp kaşımdan ve başımdan tırmalamaya başladı. Yalnız bana pençe vurmadı. Sonra ayağa kalktı, ben de kendimi toparlayıp ayağa kalktım. Bir daha üzerime gelince ben elimi ağzına ittim. Elimi itince elimi bayağı parçaladı" dedi.

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Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Koyungöl köyünde yaşayan 3 çocuk babası Mustafa Keser, 4 gün önce Karagöl Yaylası bölgesinde küçükbaş hayvanlarını otlatırken ayı saldırısına uğradı. Saldırıdan sağ kurtulan Keser, el, kol, baş, ve göğüs bölgelerinden yaralandı. Yaralı olarak 5 kilometre yürüyen Keser, kendisini telefonla arayan eşinden yardım istedi. Eşinin ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen ambulansla Ovacık Devlet Hastanesi?ne kaldırılan Keser, buradan da askeri helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan, yaralarına çok sayıda dikişi atılan Keser, o anları anlattı:


"Sabah hayvanları yaylaya götürdüğümde köyden 5 kilometre uzağa dağın eteğine götürüyoruz. O arada bir ormanlık alan var, orta halli bir yer. Hayvanlar oraya yayılınca ben bir ara toparlamaya çalıştım. Meğer o esnada ayının yattığı yerin 2 metre yakınından geçmişim. Bir baktım ki ağacın altından sıçrayarak üzerime geldi. Ne kaçabildim ne de geri dönebildim, direk üzerime saldırdı. Saldırınca çubuğumu onun ağzına koydum. Çubuğu pençesi ile itti, direkt üstüme geldi. Yere yatırıp kaşımdan ve başımdan tırmalamaya başladı. Yalnız bana pençe vurmadı. Sonra ayağa kalktı, ben de kendimi toparlayıp ayağa kalktım. O bağırdı, ben de bağırdım. Bir daha üzerime gelince ben elimi ağzına ittim. Elimi itince elimi bayağı parçaladı. Sonradan ne olduysa cenabı Allah demek ki böyle geri çevirir gibi geri dönüp kendini toparlayıp yerine gidince ben de o esnada kendim ormandan dışarıya attım. İnşallah peşimden gelmez dedim. Aşağıya inerken o esnada benim hanım aradı. Arayınca dedim ki 'hemen milleti topla peşime gelsinler, burada beni ayı parçaladı'. Oradan köye gelişime 5-6 kilometrelik bir yol var. 5 kilometre boyunca dağdan aşağıya yürüyerek gelmişim. Beni sırtlayarak ambulansa yetiştirip Ovacık'a getirdiler. Allah devlete zeval vermesin Ovacık'ta da helikopter beni apar topar Elazığ'a yetiştirdi. Burada da doktorlarımızdan cenabı Allah razı olsun, iyi ki varlar. Beni selamete getirdiler, sağ olsunlar. Cenabı Allah daha var etsin doktorlarımızı da ordumuzu da Allah keder vermesin. Güzel ilgileniyorlar şu anda da. Yavaş yavaş da toparlanıyorum."

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