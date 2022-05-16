Video Yaşam Elazığ’da sağanak yağış sonrası ahırları su bastı | Video
Elazığ’da sağanak yağış sonrası ahırları su bastı | Video

Elazığ’da sağanak yağış sonrası ahırları su bastı | Video

16.05.2022 | 09:59

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Elazığ’da dün etkili olan sağanak yağış sonrasında bazı ahırları su bastı.

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Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısının ardından Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, sürücüler yollarda ilerlemekte zorluk çekti. Bunların yanı sıra bazı ahırları su bastı. Bunlardan biride Yazıkonak Beldesinde bulunan Behçet Özer'in ahırı oldu. Özer içeride bulunan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarının bir bölümünü dışarı çıkardı. Aile, gece boyunca ahıra dolan suyu dışarıya atmaya çalıştı. Sağanak yağışın etkili olduğunu belirten Özer, "Yoldan gelen tüm su ahırda doldu. Bazı hayvanları bu yağışta dışarı çıkardık. Her tarafa su oldu. Kendi çabamızla dışarı atmaya çalıştık. Gece boyu su atmakla uğraştık" dedi.

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