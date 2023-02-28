En acı bekleyiş: Anne baba, enkaz çalışmasından iyi haber almayı bekliyor | Video
Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın altında kalan Bedih Kış’ın kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürerken, bölgeye gelen şahsın anne ve babası çalışmaları büyük bir umutla uzaktan takip ediyor.
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