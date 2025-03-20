Engelli eşine akülü araç almak isterken dolandırıldı, polis şebekeyi çökertti | Video
Adana'da engelli karısına akülü engelli aracı almak isteyen kişi ‘Oltalama' yönetimiyle 100 bin TL dolandırıldı. Bunun üzerine detaylı araştırma yapan polis Adana merkezli Osmaniye ve Mersin'de yaptığı operasyonla 4 şüpheliyi yakalayarak tutuklanmasını sağladı.
Kimlikleri tespit edilen tüm şüphelileri yakalamak için polis Adana merkezli Mersin ve Osmaniye'de operasyon düzenlendi. Operasyonda şebekenin elebaşı S.Y. ve A.Ç. Mersin'de, S.B. Osmaniye'de, B.T. ise Adana'da yakalandı. Yakalanan elebaşının 183 farklı dolandırıcılık suçundan aranması olduğu ve 10 yıl 3 ay dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de hepsi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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