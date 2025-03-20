Video Yaşam Engelli eşine akülü araç almak isterken dolandırıldı, polis şebekeyi çökertti | Video
Engelli eşine akülü araç almak isterken dolandırıldı, polis şebekeyi çökertti | Video

Engelli eşine akülü araç almak isterken dolandırıldı, polis şebekeyi çökertti | Video

20.03.2025 | 10:29

Adana'da engelli karısına akülü engelli aracı almak isteyen kişi ‘Oltalama' yönetimiyle 100 bin TL dolandırıldı. Bunun üzerine detaylı araştırma yapan polis Adana merkezli Osmaniye ve Mersin'de yaptığı operasyonla 4 şüpheliyi yakalayarak tutuklanmasını sağladı.

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Emekli B.T. (58) engelli karısına internet üzerinden akülü engelli aracı almak istedi. İnternette bir market linkini gören B.T., akülü engelli aracını satın alarak kredi kartıyla ödeme yaptı. Ancak faturasını alamayan B.T., tıkladığı linkteki müşteri hizmetlerini aradı. Yapılan arama sonrası kendisini müşteri hizmetleri temsilcisi olarak tanıtan B.T. (30) 'Başarısız ödeme oldu, tekrardan ödeme yapmanı gerekiyor' diyerek B.T.'ye 2 defa daha ödeme yaptırdı. Toplamda 100 bin TL dolandırıldı. Dolandırıldığını anlayan B.T., İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine durumu bildirdi. Bunun üzerine siber polisi özel ekip kurarak çalışma yaptı. Ekibin teknik ve fiziki takip sonucunda dolandırıcılık şebekesinin liderinin S.Y. (41) olduğu belirlendi. Araştırmanın devamında ise A.Ç.(20)'in banka hesaplarını ve GSM hatalarını temin ettiğini, S.B.(35)'in banka hesaplarını kullandırttığını ve B.T.'nin de telefon görüşmesi yaptığını ortaya çıkardı.

Kimlikleri tespit edilen tüm şüphelileri yakalamak için polis Adana merkezli Mersin ve Osmaniye'de operasyon düzenlendi. Operasyonda şebekenin elebaşı S.Y. ve A.Ç. Mersin'de, S.B. Osmaniye'de, B.T. ise Adana'da yakalandı. Yakalanan elebaşının 183 farklı dolandırıcılık suçundan aranması olduğu ve 10 yıl 3 ay dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de hepsi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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