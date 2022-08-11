Eren Bülbül'süz 5 yıl... Türkiye kahramanlarını unutmadı | Video

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün şehadetinin 5. yıl dönümünde anne Ayşe Bülbül duygularını SABAH’a anlattı. Anne Ayşe Bülbül, “Eren’siz 5 yıl bana 5 bin yıl gibi geldi. Önümde dağ gibi sınır oldu. Onu çok özlüyorum” dedi.