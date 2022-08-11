Video Yaşam Eren Bülbül'süz 5 yıl... Türkiye kahramanlarını unutmadı | Video
Eren Bülbül'süz 5 yıl... Türkiye kahramanlarını unutmadı | Video

Eren Bülbül'süz 5 yıl... Türkiye kahramanlarını unutmadı | Video

11.08.2022 | 10:50

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Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün şehadetinin 5. yıl dönümünde anne Ayşe Bülbül duygularını SABAH’a anlattı. Anne Ayşe Bülbül, “Eren’siz 5 yıl bana 5 bin yıl gibi geldi. Önümde dağ gibi sınır oldu. Onu çok özlüyorum” dedi.

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