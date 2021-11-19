Erzurum'da korkutan deprem! İşte ilk görüntüler... | Video

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Daire Başkanlığı verilerine göre, saat 15.40'ta merkez üssü Köprüköy ilçesi olan, 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.94 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.