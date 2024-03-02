Erzurum’da tefeci operasyonu: 4 kişi tutuklandı | Video

Edinilen bilgiye göre, il genelinde tefecilik (TCK-241) ve yağma (TCK-148) suçlarının önlenmesine yönelik olarak KOM Şube Müdürlüğümüzce Pasinler İlçesinde ikamet eden (8) şüpheli şahsa yönelik 5 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda eş zamanlı operasyon düzenlendi.Sekiz şüpheli şahsın yakalanması amacıyla yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 1 şahsın cezaevinde oluğu tespit edilirken 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli şahıstan 1 şahıs savcı talimatına istinaden işlemlerinin ardından emniyet biriminden serbest bırakıldı. Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 6 şüpheli şahıstan 4'ü tutuklanırken 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.