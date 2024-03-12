Video Yaşam Esenler’de film gibi hırsızlık: İyi niyetinden faydalanıp, cep telefonunu böyle çaldılar | Video
Esenler’de film gibi hırsızlık: İyi niyetinden faydalanıp, cep telefonunu böyle çaldılar | Video

Esenler’de film gibi hırsızlık: İyi niyetinden faydalanıp, cep telefonunu böyle çaldılar | Video

12.03.2024 | 12:28

Esenler’de bir şüpheli, arkadaşını arama bahanesiyle sokakta yürüyen bir kişiden cep telefonunu isteyerek çaldı. Cep telefonu çalınan şahsın, hırsızın peşine düşmesini sokaktaki bir diğer şüpheli bıçak çekerek engelledi. Film gibi hırsızlık güvenlik kameralarına yansırken, yakalanan bir şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 1 Mart'ta saat 06.40 sıralarında 'yağma' suçunun gerçekleştiğini belirleyerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, ekipler tarafından olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Görüntülerde, bir şüphelinin, sokakta yürüyen gencin yanına gelerek arkadaşını arama bahanesiyle cep telefonunu istediğini tespit etti. Ekipler, şahsın cep telefonunu verdikten sonra şüphelinin bir sokak içerisine doğru ilerlediğini, sokakta şüphelinin irtibatta olduğu ve orada gizlenen suç ortağının bulunduğunu belirledi. Bıçakla sokakta gizlenen saldırgan, cep telefonunu alan şüphelinin koşarak uzaklaştığı esnada, telefon sahibinin arkasından yaklaşarak bıçakla engellediği tespit edildi.

Hırsızların yakalanmasına yönelik yapılan saha çalışmalarında ise, şüphelilerden birinin kimlik bilgisi belirlendi. Şüphelilerden D.K., 2 Mart'ta Menderes Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, çalınan cep telefonunu ele geçirerek, mağdur şahsa teslim etti. Yakalanan şüphelinin emniyetteki sorgulamasında, "evden hırsızlık", "kasten yaralama", "güveni kötüye kullanma" gibi çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli D.K., emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, film gibi hırsızlık anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, hırsızın cep telefonunu alarak koşmaya başladığı o esnada bir diğer şüphelinin, telefon sahibine bıçak çekerek, hırsızın peşine düşmesini engellediği görülüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir’de ‘uzlaştırmacı avukat’ mizanseniyle 4 milyonluk vurgun | Video 00:56
İzmir’de ‘uzlaştırmacı avukat’ mizanseniyle 4 milyonluk vurgun | Video 12.03.2024 | 14:04
Bağcılar’da kan donduran olay! Evinde ölen kadının cesedini poşete sarıp 10 gün sakladı | Video 02:03
Bağcılar'da kan donduran olay! Evinde ölen kadının cesedini poşete sarıp 10 gün sakladı | Video 12.03.2024 | 13:45
Esenler’de film gibi hırsızlık: İyi niyetinden faydalanıp, cep telefonunu böyle çaldılar | Video 01:09
Esenler’de film gibi hırsızlık: İyi niyetinden faydalanıp, cep telefonunu böyle çaldılar | Video 12.03.2024 | 12:32
Elektrik kaçağını test etmek için köpeği kullandı | Video 01:19
Elektrik kaçağını test etmek için köpeği kullandı | Video 12.03.2024 | 13:23
Külotlu çorap cinayeti davasında Adli Tıp Kurumu raporu mahkemeye ulaştı | Video 02:28
Külotlu çorap cinayeti davasında Adli Tıp Kurumu raporu mahkemeye ulaştı | Video 12.03.2024 | 13:20
Esenler’de film gibi hırsızlık: İyi niyetinden faydalanıp, cep telefonunu böyle çaldılar | Video 01:09
Esenler’de film gibi hırsızlık: İyi niyetinden faydalanıp, cep telefonunu böyle çaldılar | Video 12.03.2024 | 12:28
Sağından geçmek istediği otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 00:39
Sağından geçmek istediği otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 12.03.2024 | 12:28
İstanbul’da evlere girerek hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı | Video 01:00
İstanbul'da evlere girerek hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı | Video 12.03.2024 | 11:53
Samsun’da 2 kişiyi yaralayan silahlı saldırgan adliyeye sevk edildi | Video 00:42
Samsun'da 2 kişiyi yaralayan silahlı saldırgan adliyeye sevk edildi | Video 12.03.2024 | 11:50
İzmir’de yolcuların olduğu belediye otobüsüne TIR çarptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 02:17
İzmir’de yolcuların olduğu belediye otobüsüne TIR çarptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 12.03.2024 | 11:46
Bozdoğan-11 operasyonlarında gözaltına alınan 33 şüpheliden 14’ü tutuklandı | Video 02:43
"Bozdoğan-11" operasyonlarında gözaltına alınan 33 şüpheliden 14'ü tutuklandı | Video 12.03.2024 | 11:28
“Memocan” lakaplı suç örgütü lideri dahil 12 kişi tutuklandı | Video 01:10
“Memocan” lakaplı suç örgütü lideri dahil 12 kişi tutuklandı | Video 12.03.2024 | 11:27
Bursa’da fuhuş çetesine şafak vakti operasyon: 19 tutuklama | Video 04:51
Bursa’da fuhuş çetesine şafak vakti operasyon: 19 tutuklama | Video 12.03.2024 | 10:57
Sosyal medya fenomeninin veterinerde kedisi öldü, sinir krizi geçirdi | Video 01:58
Sosyal medya fenomeninin veterinerde kedisi öldü, sinir krizi geçirdi | Video 12.03.2024 | 10:51
Trafikte yumruklu yol verme kavgaları kamerada: Kadınla tartışınca dayak yedi | Video 00:49
Trafikte yumruklu yol verme kavgaları kamerada: Kadınla tartışınca dayak yedi | Video 12.03.2024 | 10:32
İstanbul ve Tekirdağ’da 755 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 02:38
İstanbul ve Tekirdağ’da 755 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 12.03.2024 | 10:40
Zehir tacirlerine operasyon: İçlerinde elebaşının olduğu 39 kişiye gözaltı | Video 01:30
Zehir tacirlerine operasyon: İçlerinde elebaşının olduğu 39 kişiye gözaltı | Video 12.03.2024 | 10:39
Bağcılar’da uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandılar | Video 00:40
Bağcılar'da uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandılar | Video 12.03.2024 | 10:43
Arabanın çıkamadığı köye eşek sırtında giderek oy istedi | Video 01:09
Arabanın çıkamadığı köye eşek sırtında giderek oy istedi | Video 12.03.2024 | 10:32
Tır şoförü genç, kız istemeye tırıyla gitti | Video 02:14
Tır şoförü genç, kız istemeye tırıyla gitti | Video 12.03.2024 | 10:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA