Esenyurt’ta ağacın seyir halindeki aracın üzerine devrildiği anlar kamerada | Video
İstanbul Esenyurt’ta seyir halindeki aracın üstüne ağaç devrildi. Olayda yaralanan olmazken ağacın devrildiği anlar kameraya yansıdı.
Ağacın devrildiği anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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