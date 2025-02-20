Esenyurt’ta ağacın seyir halindeki aracın üzerine devrildiği anlar kamerada | Video 20.02.2025 | 09:34 İstanbul Esenyurt’ta seyir halindeki aracın üstüne ağaç devrildi. Olayda yaralanan olmazken ağacın devrildiği anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Esenyurt Sultaniye Mahallesi 614. Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle kaldırımdaki ağaç, seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi. Neye uğradığını şaşıran sürücü aracı durdurdu. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Ağacın kaldırılmasıyla hasar oluşan araç götürüldü.Ağacın devrildiği anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.