Video Yaşam Esenyurt’ta ağacın seyir halindeki aracın üzerine devrildiği anlar kamerada | Video
Esenyurt’ta ağacın seyir halindeki aracın üzerine devrildiği anlar kamerada | Video

Esenyurt’ta ağacın seyir halindeki aracın üzerine devrildiği anlar kamerada | Video

20.02.2025 | 09:34

İstanbul Esenyurt’ta seyir halindeki aracın üstüne ağaç devrildi. Olayda yaralanan olmazken ağacın devrildiği anlar kameraya yansıdı.

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Olay, Esenyurt Sultaniye Mahallesi 614. Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle kaldırımdaki ağaç, seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi. Neye uğradığını şaşıran sürücü aracı durdurdu. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Ağacın kaldırılmasıyla hasar oluşan araç götürüldü.

Ağacın devrildiği anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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