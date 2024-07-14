Esenyurt’ta iğrenç olay! Apartmanın önüne tuvaletini yaptı | Video
İstanbul Esenyurt’ta bir apartman önüne bebek arabasıyla gelen adam, ayakta durarak tuvaletini yaptı. Görenleri şaşkına çeviren olay güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Mahalle sakini Osman Altunsoy "Akşam gördüm. Adam elinde çocuk arabasıyla dolanıyor. Geliyor buraya tuvaletini yapıyor gidiyor. Bize gelip dese ki tuvaletiniz var mı diye var deriz. Nasıl bir şey bu anlayamadık. İnsan dediğin yapmaz bunu. Kedi bile yapmaz böyle bir şey. Bu adama insan denmez. Kedi kumu ile örttüm üzerini insanlar görmesin diye. Hayvanlar bile yapmaz bunu. Adam gelse bize dese tuvaletim var diye biz zaten müsaade ediyoruz. Yanında bir de çocuk vardı. Alışveriş yapmış herhalde orada bekliyordu" ifadelerini kullandı
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