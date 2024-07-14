Video Yaşam Esenyurt’ta iğrenç olay! Apartmanın önüne tuvaletini yaptı | Video
Esenyurt’ta iğrenç olay! Apartmanın önüne tuvaletini yaptı | Video

Esenyurt’ta iğrenç olay! Apartmanın önüne tuvaletini yaptı | Video

14.07.2024 | 17:01

İstanbul Esenyurt’ta bir apartman önüne bebek arabasıyla gelen adam, ayakta durarak tuvaletini yaptı. Görenleri şaşkına çeviren olay güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir adam bebek arabası ile cadde üzerindeki bir apartmanın önünde durdu. Şahıs, bir süre bekledikten sonra ayakta durarak apartmanın önüne tuvaletini yaptı. Görenleri şaşkına çeviren olay sonrası adam apartman önünden uzaklaştı. Yaşanan ilginç anlar ise apartmanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Mahalle sakini Osman Altunsoy "Akşam gördüm. Adam elinde çocuk arabasıyla dolanıyor. Geliyor buraya tuvaletini yapıyor gidiyor. Bize gelip dese ki tuvaletiniz var mı diye var deriz. Nasıl bir şey bu anlayamadık. İnsan dediğin yapmaz bunu. Kedi bile yapmaz böyle bir şey. Bu adama insan denmez. Kedi kumu ile örttüm üzerini insanlar görmesin diye. Hayvanlar bile yapmaz bunu. Adam gelse bize dese tuvaletim var diye biz zaten müsaade ediyoruz. Yanında bir de çocuk vardı. Alışveriş yapmış herhalde orada bekliyordu" ifadelerini kullandı
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