Esenyurt'ta inanılmaz olay: Taksiye binen yolculara “Bayram harçlığı” şoku! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:39
Hatay’da alışveriş merkezinin teras katındaki kafede yangın çıktı! | Video 06.05.2022 | 11:24
03:24
Metruk binadaki hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı | Video 06.05.2022 | 11:24
05:38
Küçükçekmece’de sokak köpekleri yaşlı adama saldırdı | Video 06.05.2022 | 11:19
02:34
01:02
Nesli tükenmekte olan su samurları Kahramanmaraş'ta görüntülendi | Video 06.05.2022 | 11:06
00:42
Tartıştığı kuryenin motosikletini sopayla parçaladı | Video 06.05.2022 | 10:56
08:13
Baharla birlikte Karacabey Longozu'nda mest eden görüntüler | Video 06.05.2022 | 10:31
01:00
Evden kaçıp dilenen 13 yaşındaki kızını zincire vurdu | Video 06.05.2022 | 10:47
01:16
11:11
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Mayıs 2022 Cuma atv izle! | Video 06.05.2022 | 10:36
01:19
Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı... Görenleri hayrete düşürdü | Video 06.05.2022 | 10:31
01:34
Seyir halindeki motosikletten düşen yolcu yaralandı | Video 06.05.2022 | 09:37
03:02
00:27
04:53
800 bin TL'lik kablo çalıp güvenlik kameralarını kırdılar | Video 06.05.2022 | 09:44
03:02
00:57
00:15
Satışa hazır uyuşturucularla yakalandılar | Video 06.05.2022 | 09:24
02:10
01:48
İstanbul Bağcılar'daki yangın sonrası patlama anı kamerada! 06.05.2022 | 08:29
Esenyurt’ta bir taksiye binen kadınlar, yolculuk bitiminde “Bayram harçlığı” şoku yaşadı. Fazla yolcu aldığını, bu nedenle taksimetre ücretinin üzerine 10 TL harçlık yansıttığını söyleyen şoför, yolcular ile yaşanan kısa süreli tartışma sonunda olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.