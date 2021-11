Eşini kurşun yağmuruna tutarak tekerlekli sandalyeye mahkum bırakmıştı! Sanık kocaya 17 yıl 1 ay hapis | Video

Şişli'de boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından kurşunlu saldırıya uğrayarak felç kalan Sabiha Mutlu'nun davasında karar çıktı. Mahkeme, Sabiha Mutlu'yu tekerlekli sandalyaye mahkum eden Samet Mutlu'yu "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis, "Silahla tehdit" suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis olmak üzere toplam 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Sabiha Mutlu karar sonrası "Benim bacaklarıma mal oldu ama o ceza aldı. Duydunuz mu? O ceza aldı. 17 sene aldı. Çok mutluyum" dedi.

Sabiha Mutlu yaklaşık 1,5 yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle kocası Samet Mutlu'ya boşanma davası açmıştı. Mahkeme, 5 yaşındaki kızlarının geçici velayetini annesine vermişti. Mahkeme çocuğun babasıyla ise haftada bir gün görüşmesini kararlaştırmıştı. 23 Mayıs günü kızını alan Samet Mutlu, annesine teslim etmemişti. Samet Mutlu, kızını almak isteyen Sabiha Mutlu'ya tokat atıp silahla ateş etmişti. İddiaya göre Samet Mutlu, yere düşen Sabiha Mutlu'ya yerdeyken de ateş etmeye devam ederek felç kalmasına neden oldu.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşması görüldü. Tutuklu sanık Samet Mutlu duruşmaya getirildi. Şikayetçi Sabiha Mutlu ise avukatları ve annesi ile duruşmaya getirildi. Tekerlekli sandalyeyle duruşmaya gelen Sabiha Mutlu, şikayetçi koltuğuna babası tarafından kucakta götürüldü.

"CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUM"

Söz verilen Sabiha Mutlu, "Diyeceğim bir şey yok. Cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Sabiha Mutlu'nun avukatı ise mütalaaya katıldıklarını belirterek sanığın eyleminin planlanmış, kasti bir eylem olduğunu belirterek en üst seviyede cezalandırılmasını istedi.

"TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Sanık Samet Mutlu ise son savunmasında, "Ortada bir plan yok. Evde sakat otururken evrene mesaj mı yolladım ben Sabiha gelsin diye. Böyle bir şey planlanamaz. Her yerde kamera vardı. Tanık vardı. Böyle bir şey planlanabilir mi? Adli kontrol şartıyla tahliye talep ediyorum" dedi. Samet Mutlu son sözünde ise "Aynı mermi vücuduna giriş çıkış yapmıştır. Beraatimi talep ederim" dedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini savundu.

İKİ SUÇTAN CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Samet Mutlu'yu "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan önce 18 yıl hapis cezası verdi. Cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alan heyet, takdiri indirim uygulayarak 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığa "Silahla tehdit" suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

SABİHA'NIN ANNESİ BAYILDI

Karar açıklandıktan sonra Sabiha Mutlu'nun annesi bayıldı. Anne güvenlik görevlilerinin kollarında dışarı çıkarıldı. Öte yandan Samet Mutlu'nun annesi de ağlayarak karara tepki gösterdi.

DURUŞMA SALONU ÖNÜNDE KONUŞTU

Duruşma salonu önünde annesi ile sarılan Sabiha Mutlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sabiha Mutlu, "Çok mutluyum. Ben evlendiğim dönemden yaklaşık 10 senedir ömrü billah her zaman dövdü, hep şiddet gösterdi ama hiçbir zaman ceza almadı. İlk defa ceza aldı. Benim bacaklarıma mal oldu ama o ceza aldı. Duydunuz mu? O ceza aldı. 17 sene aldı. Çok mutluyum. Hakimlerden, savcıdan, devletten, milletten, hepinizden, herkesten. Çok teşekkür ediyorum. İlk defa adalet bugün yerini buldu, benim için tecelli etti. Çok teşekkür ederim, çok şükür. O ilk defa ceza aldı. O nezarette bile bir gün yatmadı ki, hiç yatmadı. O ilk defa ceza aldı. Çok şükür çok teşekkür ederim. Ben 6 ayın her günü, şu an yine ameliyatlıyım. Ayaklarım sargı içinde" dedi.