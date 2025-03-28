Eskişehir’de 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavga kamerada | Video
Eskişehir’de 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Çevredeki esnafın yerde kanlar içinde yatan şahsın yarasına tişörtle tampon yaparak kanamayı yavaşlatmaya çalıştığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince T.E.C., ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. T.E.C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. T.E.C.'yi yaralayan şahıs ve arkadaşı olay yerinden kaçtığı, polisin şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.
"2 BIÇAK YARASI VARDI AMA GÖĞSÜNDEKİ OLDUKÇA DERİNDİ"
Olayın görgü şahidi ve T.E.C.'nin yarasına tampon yapamaya çalışan esnaf Veysel Tepe, "Dükkanda çalışıyordum o esnada, dışarıya çıktığımda adam dükkanımın önüne geldi, düştü. Her tarafı kan içinde görünce, tişört ile yaralarına bastırdım. Yarım saat sonra ambulans geldi. Baktık ki 2 yerinden yara almış. İki yere de tişört ile baskı uyguladık. 2 bıçak yarası vardı ama göğsündeki oldukça derindi. Durumunu biz de merak ediyoruz. Biz bilincini açık tutmak için çaba gösterdik. Şahısları ilk kez gördüm, ben bile şaşırdım. Benim dükkânımın önüne nasıl denk geldiler diye şaşırdım" dedi.
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