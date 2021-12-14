Video Yaşam Esra Erol canlı yayınında inanılmaz olay! Sosyal medyada fenomen olmak için 47 yıllık eşinden vazgeçti! | Video
Esra Erol canlı yayınında inanılmaz olay! Sosyal medyada fenomen olmak için 47 yıllık eşinden vazgeçti! | Video

Esra Erol canlı yayınında inanılmaz olay! Sosyal medyada fenomen olmak için 47 yıllık eşinden vazgeçti! | Video

14.12.2021 | 18:53

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Esra Erol canlı yayınında inanılmaz olay! Sosyal medyada fenomen olmak için 47 yıllık eşinden vazgeçti! | Video 25:26
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ATV’nin ve Türkiye’nin en çok sevilen ve izlenen programlarından biri olan Esra Erol’da her hafta farklı konular ele alınıyor. Farklı konukların hayat hikayesi ise 7’den 70’e herkesin merakını uyandırıyor. Bugün Esra Erol’da Songül Döner’in hikayesi konu olarak ele alındı. 47 yıllık evli olan Songül Döner’in eşi Muzaffer Döner’in kendisini Gülcan isimli bir kadınla aldattığını ileri sürdü. Songül Hanım, Esra Erol’dan boşanmak için yardım istedi. Canlı yayına katılan Muzaffer Döner ise, ‘Sosyal medyada fenomenim. Fenomen olmak için 47 yıllık eşimden vazgeçtim. Zeki ve yakışıklı olduğum için sosyal medya fenomeni oldum” şeklinde açıklamalarda bulunarak herkesi şaşırttı. İşte ayrıntılar!

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