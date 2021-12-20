Esra Erol'da TikTok fenomeni Muzaffer'in sözleri damga vurdu: Karımın çenesinden çok yoruldum! | Video
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ATV’nin ve Türkiye’nin en çok sevilen ve izlenen programlarından biri olan Esra Erol’da her hafta farklı konular ele alınıyor. Farklı konukların hayat hikayesi ise 7’den 70’e herkesin merakını uyandırıyor. 47 yıllık evli olan Songül Döner’in eşi TikTok fenomeni Muzaffer Döner’in kendisini Gülcan isimli bir kadınla aldattığını ileri sürdü. Songül Hanım, Esra Erol’dan boşanmak için yardım istedi. Muzaffer Bey ve Songül Hanım boşanacak mı? İşte ayrıntılar...