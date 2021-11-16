Esra Erol’da film gibi hikaye! 38 yıllık büyük aşıkları Esra Erol kavuşturdu! | Video
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ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen ve beğenilen programlarından biri olan Esra Erol'da bugün Servet Bey ve Havva Manas’ın büyük aşkı konu olarak ele alındı. Servet Bey’in 38 yıl önce tanışıp sevdiği ilk aşkı Havva Hanım’la yıllar sonra karşılaşması film sahnelerini aratmadı. Esra Erol, aşıkları canlı yayında telefonda buluşturdu. İşte detaylar…