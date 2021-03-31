Esra Erol'dan sert tepki! Genç kız 18 yaşına girdiği gün 44 yaşında adamla evlendi... "Saklayacak bir şeyi..."
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atv'nin çok izlenen programı Esra Erol'da 31 Mart 2021 Çarşamba canlı yayınında; Esra Erol'dan sert tepki! Esra Erol'da canlı yayınında 18 yaşındaki kızın ailesi 44 yaşındaki damatlarını dev ekranda karşılarında görünce stüdyoda gergin anlar yaşandı.