Video Yaşam Esra Erol'dan sert tepki! Genç kız 18 yaşına girdiği gün 44 yaşında adamla evlendi... "Saklayacak bir şeyi..."

Esra Erol'dan sert tepki! Genç kız 18 yaşına girdiği gün 44 yaşında adamla evlendi... "Saklayacak bir şeyi..."

Esra Erol'dan sert tepki! Genç kız 18 yaşına girdiği gün 44 yaşında adamla evlendi...
31.03.2021 | 17:06

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atv'nin çok izlenen programı Esra Erol'da 31 Mart 2021 Çarşamba canlı yayınında; Esra Erol'dan sert tepki! Esra Erol'da canlı yayınında 18 yaşındaki kızın ailesi 44 yaşındaki damatlarını dev ekranda karşılarında görünce stüdyoda gergin anlar yaşandı.

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