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OTOMATİK OYNAT
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Felsefe öğretmeninden ders ortasında gürültü dayağı kamerada | Video 14.10.2021 | 16:45
01:45
Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu! Ümitcan Uygun tutuklanmıştı | Video 14.10.2021 | 16:28
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Yolda yürüyen Semih'in vurulduğu çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 14.10.2021 | 16:08
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12 bin yıllık antik kent gün yüzüne çıkıyor | Video 14.10.2021 | 15:34
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Kadir Şeker'in avukatı: "Beklentimiz bozma kararı verilmesi" | Video 14.10.2021 | 15:23
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Kırgız genç 7’nci kattan yere böyle çakıldı | Video 14.10.2021 | 14:28
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Nişantaşı'nda kuyumcuda yaşanan silahlı soygun kamerada | Video 14.10.2021 | 14:28
03:51
Derya Tuna ve komşusunu davalık eden kavga kamerada | Video 14.10.2021 | 13:51
04:35
İSKİ’nin beton blok taşıyan kamyonu otomobilin üzerine devrildi | Video 14.10.2021 | 12:58
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04:56
Müge Anlı'da ortaya çıktı! Nurgül Beyhan nasıl öldürüldü? | Video 14.10.2021 | 11:42
04:19
Hareket halindeki lüks otomobil alev alev böyle yandı | Video 14.10.2021 | 11:24
02:51
Doğu Ekspresi tarihi istasyonda böyle görüntülendi | Video 14.10.2021 | 11:24
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Fidye için adam kaçıran şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı | Video 14.10.2021 | 11:23
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İstanbul Bağcılar'da taksiciyle müşterinin yumruk yumruğa kavgası 14.10.2021 | 11:25
Esra Hankulu'nun evde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un tutuklandığı soruşturma kapsamında adli tıp kurumu raporunda Hankulu'nun künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.