Fatih’te sahte alkol operasyonu: 1 kişi yakalandı | Video
Fatih’te bir depo ve araç içerisinde sahte alkol satışına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda alkol şişesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.
Gözaltında bulunan şüpheli M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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