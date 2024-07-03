Video Yaşam Fatih’te sahte alkol operasyonu: 1 kişi yakalandı | Video
Fatih’te sahte alkol operasyonu: 1 kişi yakalandı | Video

Fatih’te sahte alkol operasyonu: 1 kişi yakalandı | Video

03.07.2024 | 11:06

Fatih’te bir depo ve araç içerisinde sahte alkol satışına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda alkol şişesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te tabelası olmayan bir depo ve araç içerisinde sahte alkol satışının yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine 1 Temmuz 2024 tarihinde Fatih Tahtakale Mahallesinde depo ve araca yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda M.B., adlı şüpheli gözaltına alındı. Depo ve araçta yapılan aramalarda farklı markalara ait 680 adet şişe alkol ve 2 bin 300 adet şişe kapağı ele geçirildi.

Gözaltında bulunan şüpheli M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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