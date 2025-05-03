Video Yaşam Fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı: 7 mağdur kadın kurtarıldı | Video
Fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı: 7 mağdur kadın kurtarıldı | Video

Fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı: 7 mağdur kadın kurtarıldı | Video

03.05.2025 | 10:13

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 4 adreste eş zamanlı yapılan şafak operasyonunda fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin eden 4 şüpheli yakalanırken, 7 mağdur kadın ise kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği tarafından fuhuş olaylarının tespiti ve zührevi hastalıkların önlenmesi, fuhuşa zorlanan kadınların kurtarılması ile bu suçu işleyenlerin yakalanması amacıyla 30 Nisan tarihinde saat 07.30 sıralarında Darıca'da 4 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin eden 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 7 mağdur kadın kurtarıldı. Şüphelilerden gözaltında bulunan R.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, C.Ç., M.Ş. ve M.K. isimli 3 şüpheli dün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beşiktaş’ta çöp yığınları oluştu: Sokakları ağır koku sardı! Peki çöpler neden toplanmıyor? | Video 04:31
Beşiktaş'ta çöp yığınları oluştu: Sokakları ağır koku sardı! Peki çöpler neden toplanmıyor? | Video 03.05.2025 | 10:19
Fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı: 7 mağdur kadın kurtarıldı | Video 00:16
Fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı: 7 mağdur kadın kurtarıldı | Video 03.05.2025 | 10:13
Bursa’da korkutan fabrika yangını! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor | Video 03:57
Bursa'da korkutan fabrika yangını! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor | Video 03.05.2025 | 09:49
Araçla geçen şüpheliler iş yerini böyle kurşunladı | Video 00:56
Araçla geçen şüpheliler iş yerini böyle kurşunladı | Video 03.05.2025 | 09:49
Zehir tacirlerine yapılan baskında 34 şüpheli tutuklandı | Video 02:47
Zehir tacirlerine yapılan baskında 34 şüpheli tutuklandı | Video 03.05.2025 | 09:49
SON DAKİKA | Bakan Bayraktar A Haber canlı yayınında duyurdu! Yeni müjde Karadeniz’den gelebilir 21:09
SON DAKİKA | Bakan Bayraktar A Haber canlı yayınında duyurdu! "Yeni müjde Karadeniz'den gelebilir" 02.05.2025 | 21:46
Keman sanatçısı Laçin Akyol’un yaşamını yitirdiği kaza anı kamerada | Video 06:03
Keman sanatçısı Laçin Akyol'un yaşamını yitirdiği kaza anı kamerada | Video 02.05.2025 | 16:34
İzmir’de 2 gün üst üste silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler tutuklandı | Video 00:10
İzmir’de 2 gün üst üste silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler tutuklandı | Video 02.05.2025 | 16:02
Niğde merkezli 4 ilde siber suç operasyonu: 5 şüpheli gözaltında | Video 00:24
Niğde merkezli 4 ilde siber suç operasyonu: 5 şüpheli gözaltında | Video 02.05.2025 | 16:02
Isparta’da yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var | Video 00:25
Isparta'da yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var | Video 02.05.2025 | 16:02
Tünelde taksinin kaputu bir anda açıldı, ön cam kırıldı! O anlar kamerada | Video 03:06
Tünelde taksinin kaputu bir anda açıldı, ön cam kırıldı! O anlar kamerada | Video 02.05.2025 | 15:27
Borsa İstanbul’da manipülasyon iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 02:51
Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 02.05.2025 | 13:43
Yusufeli’nde iki katlı ahşap evde çıkan yangın evi küle çevirdi | Video 00:23
Yusufeli'nde iki katlı ahşap evde çıkan yangın evi küle çevirdi | Video 02.05.2025 | 13:43
Bayburt’ta fırtına çatıları uçurdu, minibüsteki insanları savurdu! O anlar kamerada | Video 00:56
Bayburt’ta fırtına çatıları uçurdu, minibüsteki insanları savurdu! O anlar kamerada | Video 02.05.2025 | 12:12
Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir otobüste 87 kilo 752 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 02:39
Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir otobüste 87 kilo 752 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 02.05.2025 | 12:12
Kadın sürücü fren yerine gaza basınca önünde ne varsa yıktı! O anlar kamerada | Video 00:59
Kadın sürücü fren yerine gaza basınca önünde ne varsa yıktı! O anlar kamerada | Video 02.05.2025 | 11:23
Pendik’te 7 katlı iş yerinde yangın! O anlar kamerada | Video 00:58
Pendik'te 7 katlı iş yerinde yangın! O anlar kamerada | Video 02.05.2025 | 11:15
Esenyurt’ta korkunç olay! Tartışma yaşadığı adam yerine yoldan geçen genci öldürdü! | Video 01:17
Esenyurt'ta korkunç olay! Tartışma yaşadığı adam yerine yoldan geçen genci öldürdü! | Video 02.05.2025 | 11:14
Davetsiz gittiği düğünde pasta yedi, damat ve geline su ikram etti, takılan paraları çaldı! Akıl almaz olay kamerada | Video 02:33
Davetsiz gittiği düğünde pasta yedi, damat ve geline su ikram etti, takılan paraları çaldı! Akıl almaz olay kamerada | Video 02.05.2025 | 10:30
Kontrolden çıkan araç ormana uçtu! 1 ölü, 3 yaralı | Video 01:31
Kontrolden çıkan araç ormana uçtu! 1 ölü, 3 yaralı | Video 02.05.2025 | 10:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY